В Пекине указали на попытки США превратить отношения с КНР в соперничество

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Попытки Белого дома перевести взаимоотношения с Китаем в плоскость соперничества не помогут США усилить свою конкурентоспособность на международной арене и, напротив, причинят ущерб американской экономике. Об этом заявил в пятницу официальный представитель 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 13-го созыва Чжан Есуй.

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"Попытки Соединенных Штатов позиционировать Китай как соперника могут лишь подорвать китайско-американское сотрудничество и неизбежно негативно отразятся на интересах американской стороны", - сообщил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос западного журналиста о том, как оценивают китайские власти позицию США, которые намеренно создают преграды для развития высокотехнологичного сектора КНР.

По словам Чжан Есуя, Вашингтон злоупотребляет рычагами идеологического воздействия для усиления разобщенности в мире. "США создают свой "круг друзей", формируют блоки для усиления противостояния", - уточнил он.

Официальный представитель также отметил, что подобные действия "морально устарели и ни к чему не приведут". "Наша позиция остается неизменной: стабильность китайско-американских отношений благоприятно отразится на развитии обеих стран", - подытожил он.