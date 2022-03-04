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Porsche остановила поставки автомобилей в Россию

Как отметили в компании, ситуация вокруг Украины "характеризуется значительной неопределенностью и текущими потрясениями"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Porsche принял решение прекратить поставки машин в Россию на фоне ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на официальном сайте компании.

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"В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию. <...> Компания Porsche принимает свои решения исходя из общей ситуации, которая характеризуется значительной неопределенностью и текущими потрясениями", - отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

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