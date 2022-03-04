Минобороны ФРГ не исключает дальнейших оборонных поставок на Украину

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Германия может поставить дополнительную продукцию оборонного характера на Украину, но пока на это нет разрешения. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель Минобороны ФРГ.

"Я могу подтвердить, что дополнительные товары готовы к отправке, разрешения от [национального] Совета безопасности пока нет. Других деталей привести я не могу", - сказал представитель. Он отказался отвечать на любые дополнительные вопросы.

В четверг агентство DPA сообщило, что власти ФРГ планируют предоставить Украине 2 700 зенитных ракет "Стрела".

26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки вооружения на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger ("Стингер"). Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. 2 марта стало известно, что оружие, обещанное Берлином Киеву, передано Украине.