2 ноября, 22:52,
обновлено 2 ноября, 23:49
Ракетные запуски в КНДР

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

По данным агентства, предположительно, она была средней или большой дальности

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Военные КНДР, предположительно, запустили баллистическую ракету средней или большой дальности. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По его данным, южнокорейские военные не исключают, что речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете. Идет соответствующая проверка, также анализируется дальность, скорость и высота полета снаряда. Как отмечает Yonhap, по оценкам, во время полета произошло отделение двигателя и боеголовки ракеты. По данным японских СМИ, ракета пролетела над территорией Японии.

В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея сообщили о неустановленной баллистической ракете.

Это 30-й ракетный пуск КНДР с начала года. В среду Пхеньяном было запущено по меньшей мере 23 баллистические ракеты малой дальности и класса "земля - воздух", а также других. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация