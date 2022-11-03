Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

СЕУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Военные КНДР, предположительно, запустили баллистическую ракету средней или большой дальности. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.
По его данным, южнокорейские военные не исключают, что речь может идти о межконтинентальной баллистической ракете. Идет соответствующая проверка, также анализируется дальность, скорость и высота полета снаряда. Как отмечает Yonhap, по оценкам, во время полета произошло отделение двигателя и боеголовки ракеты. По данным японских СМИ, ракета пролетела над территорией Японии.
В Комитете начальников штабов ВС Республики Корея сообщили о неустановленной баллистической ракете.
Это 30-й ракетный пуск КНДР с начала года. В среду Пхеньяном было запущено по меньшей мере 23 баллистические ракеты малой дальности и класса "земля - воздух", а также других.