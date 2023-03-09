9 марта, 20:07

Правящая партия Грузии назначила дату голосования против акта об иноагентах

Лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе пояснил, что по правилам законопроект нельзя рассматривать на той же пленарной неделе, на которой инициатива была принята в первом чтении

ТБИЛИСИ, 9 марта. /ТАСС/. Парламентское большинство Грузии на заседании в пятницу проголосует во втором чтении против законопроекта об иностранных агентах. Об этом в четверг в эфире телеканала IMEDI сообщил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

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"Мы нашли такой юридический выход: юридический комитет написал спикеру парламента, что не будет рассматривать этот законопроект, так как авторы против его рассмотрения. И так как заседание комитета не будет обязательным и вопрос будет направлен прямо в бюро, а оно может вынести на пленарную сессию, это позволило юридически на той же неделе провести пленарное заседание, и то решение, о котором объявили сегодня, будет реализовано", - сообщил Мдинарадзе.

Он пояснил, что по правилам законопроект, который в четверг "Грузинская мечта" решила отозвать, нельзя рассматривать на той же пленарной неделе, на которой инициатива была принята в первом чтении, так как документ выносится далее на рассмотрение комитета. Но во избежание спекуляций о том, что власти могут не сдержать обещание, данное на словах, был найден выход - юридический комитет отказывается от рассмотрения законопроекта, проголосовать можно будет против него уже в пятницу.

Ранее в четверг парламент Грузии назначил заседания бюро и пленарную сессию на пятницу, несмотря на то что ранее пленарные заседания были отменены 9 и 10 марта из-за ущерба, который был нанесен зданию во время беспорядков на митингах 7 и 8 марта.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Участники обоих митингов были разогнаны глубокой ночью силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов были задержаны более 130 человек. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" решила отказаться от рассмотрения американской версии проекта.

В феврале в парламенте страны зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую, представляющую собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов. Согласно грузинской версии, иностранным агентом может быть признано и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, и также предусматривает уголовную ответственность. 

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© Информационное агентство ТАСС
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