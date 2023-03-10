Орбан и глава Австрийской партии свободы призвали к немедленному перемирию на Украине

Опасность дальнейшей эскалации постоянно возрастает, отметил председатель оппозиционной АПС Херберт Кикль

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль выступают за немедленное прекращение огня на Украине и проведение мирных переговоров. Австрийский политик написал об этом в четверг на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) после встречи с главой венгерского правительства.

"Сегодня в Будапеште состоялся конструктивный и отличный обмен мнениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Мы согласились с тем, что <...> необходимо немедленное прекращение огня, включая мирные переговоры, поскольку опасность дальнейшей эскалации постоянно возрастает. Также была затронута тема санкций ЕС. Ясно одно: они привели к беспрецедентному росту цен по всей Европе. С установлением мира и отменой этих ненужных санкций инфляция также немедленно снизится", - отметил по итогам встречи Кикль.

Согласно результатам социологического опроса, опубликованным Австрийским агентством печати 1 марта, АПС является самой популярной политической силой в стране (28,5%). Правящие Австрийская народная партия (20,5%) и "Зеленые" (10,2%) суммарно пользуются поддержкой 30,7% населения.