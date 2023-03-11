Глава ЕК заверила, что Евросоюз и США продолжат поддерживать Украину

ЕС в 2023 году предоставляет Киеву €18 млрд, напомнила Урсула фон дер Ляйен

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. ЕС и США продолжат оказание военной и финансовой поддержки Украины столько, сколько будет необходимо. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

"Мы подробно обсуждали войну на Украине, начиная с финансовой и военной поддержки, - заявила она. - ЕС в этом году предоставляет Украине €18 млрд, €1,5 млрд в месяц, но мы также обсуждали то, как мы заботимся о четырех миллионах украинских беженцев в ЕС. Подробно обсуждались также санкции, мы в ЕС приняли 10 пакетов санкций. Сейчас главное - это обеспечение их соблюдения и пресечение их обхода. Наш главный сигнал - мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны ЕС в Стокгольме 8 марта, США, ЕС и прочие страны-партнеры уже передали Украине помощь на почти €150 млрд, из которых €65 млрд пришлись на поставки вооружений.