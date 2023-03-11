11 марта, 16:05

В Париже полиция применила слезоточивый газ в ходе демонстрации против пенсионной реформы

© Арина Лебедева/ ТАСС

В свою очередь манифестанты забрасывают полицейских камнями и бутылками, сваливают в кучу и поджигают мусорные баки

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Полицейские применили слезоточивый газ на проходящей в субботу демонстрации против пенсионной реформы в Париже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Масштабные столкновения с полицией происходят на проспектах Ледрю-Роллен и Домениль в 12-м округе Парижа недалеко от площади Нации - конечной точки протестного марша. Хулиганы забрасывают полицейских камнями и бутылками. В ответ правоохранители распыляют слезоточивый газ и производят задержания. Одного из участников беспорядков протестующим удалось отбить у полиции.

Агрессивно настроенные манифестанты сваливают в кучу и поджигают мусорные баки. К месту беспорядков начали прибывать пожарные.

В ночь на четверг Сенат Франции (верхняя палата парламента), рассматривающий положения законопроекта о пенсионной реформе, одобрил поправку, предполагающую увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Сенаторы также поддержали возможность досрочного выхода на пенсию в 63 года для тех, кто начал трудовую деятельность в 20 лет и имеет стаж не менее 43 лет. 

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
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