Блокированные полицией демонстранты начали митинг, не дойдя до площади в центре Кишинева

Протестующие скандируют: "Долой президента Майю Санду", "Долой диктатуру"

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Организаторы многотысячной акции протеста в Кишиневе после блокирования марша колонны своих сторонников полицией объявили о начале митинга на перекрестке бульвара Стефана Великого и улицы Тигина, передает в воскресенье с места события корреспондент ТАСС.

Изначально акция планировалась у здания парламента, однако организаторы решили выйти на главную площадь Кишинева. Демонстранты прорвали полицейский кордон, однако позже дорогу им преградили спецназ полиции и городские автобусы. С этими силами организаторы митинга не стали вступать в противостояние и начали монтировать сцену прямо на главном бульваре. Протестующие скандируют: "Долой [президента] Майю Санду", "Долой диктатуру".

Оппозиция возложила на власти ответственность за семикратный рост цен на газ и экономический кризис. Руководство страны также критикуют за милитаристскую и антироссийскую риторику. Ранее руководители партии "Шор" заверили, что акция будет мирной. Вместе с тем 11 марта в партии обвинили полицию в запугивании своих активистов. Там сообщили, что звонки с угрозами завести уголовное дело получили однопартийцы практически в каждом районе страны. На этой неделе полиция провела очередные масштабные обыски в партийных ячейках, конфисковав крупные суммы денег.

В Молдавии уже больше года действует режим чрезвычайного положения, который был введен с началом специальной военной операции на Украине. В этот период были запрещены все массовые мероприятия, закрыты оппозиционные телеканалы. Тем не менее молдавская оппозиция практически еженедельно митингует с лета прошлого года. Периодически во время этих акций происходят стычки с полицией, которая пытается блокировать движение колонны по центру города.

Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен, рекордной за последние 20 лет инфляцией, которая составила 30% по итогам 2022 года, а также критикуют за конфронтацию с Россией и милитаризацию. В ходе митингов звучат лозунги с призывами к роспуску парламента и отставке президента страны Майи Санду. В феврале - на фоне этих демонстраций - в отставку ушла премьер-министр Наталья Гаврилица.