Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы

По данным агентства Bloomberg, запрет может быть связан с поведением россиян и украинцев на дороге

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Власти острова Бали запретили туристам арендовать мотоциклы после нескольких резонансных ДТП с их участием. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на губернатора Бали Ваяна Костера.

"Они [туристы] недисциплинированны и ведут себя ненадлежащим образом", - заявил Костер, объявляя о решении запретить туристам арендовать мотоциклы. По его словам, вместо этого они должны будут пользоваться транспортными услугами, которые предоставляются туристическим бизнесом Бали, чтобы "гарантировать качество и достойный туризм".

Как отмечает агентство, пока неясно, каким образом будет соблюдаться исполнение этого запрета. По информации агентства, Костер ранее обратился в МИД и Министерство юстиции Индонезии с просьбой дать Бали полномочия прекращать действие виз туристов, если они будут остановлены за рулем мотоцикла или при других правонарушениях.

По данным Bloomberg, запрет аренды мотоциклов может быть связан с поведением российских и украинских туристов, поскольку в последнее время произошла серия ДТП с их участием. В прошлом месяце был задержан россиянин, который в состоянии опьянения врезался на мотоцикле в другого водителя, местного жителя. Последнему потребовалась госпитализация. В январе в ДТП погибли украинец и россиянин.

Индонезийские СМИ сообщают, что запрет аренды мотоциклов туристами негативно встретили местные предприниматели. Они считают, что мера может сказаться на местном бизнесе.

Ранее издание The Jakarta Post со ссылкой на Костера сообщило, что губернатор Бали попросил МИД и Минюст Индонезии полностью прекратить выдачу россиянам и украинцам виз по упрощенному порядку по прибытии в страну. Костер уточнил, что ему поступили сообщения и жалобы на российских и украинских туристов. В частности, они якобы злоупотребляют своим статусом туристов для поиска заработка на острове.