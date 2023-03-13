Мэр Сеула поддержал идею о разработке собственного ядерного оружия в Южной Корее

О Се Хун заявил, что Южная Корея находится в ситуации, "когда сложно убедить людей" придерживаться денуклеаризации

СЕУЛ, 13 марта. /ТАСС/. Мэр Сеула О Се Хун выступил за разработку в Республике Корея собственного ядерного оружия.

"Северная Корея практически достигла успеха в миниатюризации и уменьшении веса тактического ядерного оружия и имеет по крайней мере десятки боеголовок. Мы пришли к ситуации, когда сложно убедить людей в том, что мы должны воздерживаться от разработки ядерного оружия и придерживаться денуклеаризации", - сказал он в интервью агентству Reuters, опубликованном в понедельник.

Агентство указывает, что О Се Хун является одним из видных членов правящей консервативной партии "Гражданская сила" и, весьма вероятно, может попробовать свои силы на президентских выборах в 2027 году. В качестве мэра столицы он руководит учениями гражданской обороны в Сеуле, в агломерации которого проживает почти половина населения страны. О Се Хун и ранее выступал в поддержку ядерной программы.

"Сначала международное сообщество может сопротивляться [ядерной программе в Республике Корея], но я считаю, что мы заручимся большей поддержкой в конечном счете", - рассказал О Се Хун агентству.

Как указывает Reuters со ссылкой на американского чиновника, существует вероятность того, что заявления южнокорейских официальных лиц о независимой ядерной программе призваны лишь оказать давление на Вашингтон с целью добиться от него большего участия Сеула в планировании операций американских ядерных средств.