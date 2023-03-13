Британия заявила о готовности вернуться к диалогу с РФ по окончании конфликта на Украине

ЛОНДОН, 13 марта. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Великобритания готова вернуться к полноценному диалогу с Россией для решения общемировых проблем после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в понедельник на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

"Мы хотим работать с Россией, когда наступит подходящий [момент] для этого, чтобы управлять системными рисками в сфере геополитики", - сказал он. В офисе главы правительства добавили, что "готовы взаимодействовать с любой страной" при условии соблюдения "стабильности мирового порядка", который, по мнению Лондона, "был подорван" в результате начала российской специальной военной операции на Украине. В канцелярии Сунака также признали, что "в настоящее время каналы диалога и деэскалации [с Россией] существенно ограничены", однако они "могут быть воскрешены, когда придет время".