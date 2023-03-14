Резников заявил о создании "коалиции" стран Запада для поставок военных кораблей Украине

Министр обороны Украины отметил, что в нее уже вошли Великобритания, Бельгия и Нидерланды

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что страны Запада создают "коалицию" для поставок Киеву военных кораблей и что к ней присоединились Великобритания, Бельгия и Нидерланды.

"Уже по меньшей мере три страны есть в составе этой коалиции. Морское государство Украина будет развивать свой флот. Плюс мы строим украинский флот в Турции. Теперь можем смело говорить, что образована корабельная коалиция", - сказал Резников, выступая во вторник в Одессе на пресс-конференции с прибывшей на Украину с визитом министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Видеотрансляция велась на странице Украинского медиацентра.

"Теперь уже есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, ставшая танковой коалицией, перед этим была артиллерийская инициатива, которая стала артиллерийской коалицией. Благодаря сегодняшнему объявлению госпожи Кайсы [Оллонгрен], что нам передадут минные тральщики", - сказал он.

"Британия уже передала нам два таких минных тральщика, на них уже есть два украинских экипажа и поднят флаг Военно-морских сил Украины, то есть сегодня в украинском флоте есть два минных тральщика от Британии. К ним присоединятся экипажи на кораблях из Нидерландов, плюс в этом проекте будет Бельгия. Соответственно, уже как минимум три страны есть в составе этой корабельной коалиции", - сказал Резников.

Он уточнил, что, пока на Украине продолжаются боевые действия, военные корабли, переданные Великобританией и Нидерландами совместно с Бельгией, не могут быть доставлены на Украину, так как Конвенция Монтрё не позволяет пропускать военные корабли через черноморские проливы. Однако после окончания боевых действий Украина может получить эти корабли и использовать их для разминирования акватории. "Мы будем восстанавливать свободу судоходства в Черном море и в Азовском море", - сказал Резников.

Оллонгрен сообщила ранее, что Нидерланды намерены передать Украине два минных тральщика, радиолокационные системы обнаружения беспилотников и системы по быстрому строительству мостов и переправ. Ожидается, что два минных тральщика, стоящих на вооружении ВМС Нидерландов, будут переданы Украине не ранее 2025 года, после того как голландцы сами получат новые суда для проведения противоминных операций, сообщило Министерство обороны Нидерландов. Подготовка украинских военных начнется во второй половине 2023 года, эту деятельность Нидерланды планируют осуществлять вместе с Бельгией и, возможно, другими союзниками, отметили в ведомстве.