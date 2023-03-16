Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

В ведомстве отметили, что оригинальная запись была обрезана "с сохранением хронологического порядка событий"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Пентагон в четверг опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, зафиксирован инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Черным морем.

Видео, опубликованное на одном из порталов Пентагона, длится 43 секунды. На сайте отмечается, что оригинальная запись была обрезана "с сохранением хронологического порядка событий".

Беспилотный летательный аппарат ВВС США MQ-9 Reaper (англ. "жнец") упал в международных водах Черного моря 14 марта. В Минобороны России сообщили, что беспилотник летел в направлении российской границы с выключенными транспондерами и вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", введенного в связи с проведением специальной военной операции. Аппарат потерял управление "в результате резкого маневрирования" и потерпел крушение, а сопровождавшие его российские истребители не применяли бортовое вооружение и вообще не вступали в контакт с беспилотником, добавили в ведомстве.

По американской версии, два российских Су-27 перехватили выполнявший разведывательную миссию MQ-9 и несколько раз сбрасывали в его сторону топливо. В конечном итоге, как утверждает Вашингтон, один из истребителей задел пропеллер беспилотника, что и привело к крушению последнего.