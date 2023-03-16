16 марта, 11:44

Пентагон опубликовал предполагаемое видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

В ведомстве отметили, что оригинальная запись была обрезана "с сохранением хронологического порядка событий"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Пентагон в четверг опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, зафиксирован инцидент с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) над Черным морем.

Читайте также
РФ открыта к диалогу, США не прекратят летать. Последствия крушения Reaper в Черном море

Видео, опубликованное на одном из порталов Пентагона, длится 43 секунды. На сайте отмечается, что оригинальная запись была обрезана "с сохранением хронологического порядка событий".

Беспилотный летательный аппарат ВВС США MQ-9 Reaper (англ. "жнец") упал в международных водах Черного моря 14 марта. В Минобороны России сообщили, что беспилотник летел в направлении российской границы с выключенными транспондерами и вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", введенного в связи с проведением специальной военной операции. Аппарат потерял управление "в результате резкого маневрирования" и потерпел крушение, а сопровождавшие его российские истребители не применяли бортовое вооружение и вообще не вступали в контакт с беспилотником, добавили в ведомстве.

По американской версии, два российских Су-27 перехватили выполнявший разведывательную миссию MQ-9 и несколько раз сбрасывали в его сторону топливо. В конечном итоге, как утверждает Вашингтон, один из истребителей задел пропеллер беспилотника, что и привело к крушению последнего. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация