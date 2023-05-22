Новая глава Гагаузии заявила о готовности наладить диалог с Кишиневом

Евгения Гуцул добавила, что намерена жить не в Кишиневе, как это делали некоторые ее предшественники, а в автономии

КИШИНЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Евгения Гуцул, победу которой на выборах главы Гагаузии утвердила в понедельник Апелляционная палата Комрата, заявила, что, несмотря на разногласия, готова наладить диалог с властями в Кишиневе.

"Несмотря на имевшие место разногласия, я готова наладить диалог с властями Молдавии", - сказала Гуцул в понедельник на брифинге у здания суда, где ее встретили с цветами и аплодисментами сторонники.

"Мы приступаем к работе, начнем с формирования команды. В нее войдут как представители Гагаузии, которые знают специфику региона, так и от партии "Шор" - это квалифицированные юристы, экономисты, которые первое время будут нам помогать", - уточнила Гуцул. Она поблагодарила собравшихся за поддержку, отметив, что намерена жить не в Кишиневе, как это делали некоторые ее предшественники, а в автономии, где у нее есть дом в селе Этулия.

Апелляционная палата Комрата утвердила в понедельник отчет ЦИК автономии по итогам состоявшегося 14 мая второго тура выборов, победу на которых одержала Гуцул. По закону, после утверждения результатов выборов созывается заседание Народного собрания Гагаузии для принятия присяги и вступления в должность нового главы администрации. Глава Гагаузии руководит органами публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики и входит в состав молдавского правительства.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы в Гагаузии прошли с многочисленными нарушениями. После подведения их итогов в ЦИК Гагаузии прибыли сотрудники полиции, которые изъяли избирательные списки и другие документы. Они проинформировали о заведенных уголовных делах по подозрению в незаконном финансировании избирательной кампании, подкупе избирателей, некорректном составлении избирательных списков и других нарушениях. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности - в Комрате прошел стихийный митинг, в котором также приняли участие депутаты Народного собрания Гагаузии, которые на своем экстренном заседании единогласно поддержали решение ЦИК об избрании Гуцул.