WSJ: Киев посылал в Артемовск мобилизованных без боевого опыта из-за потерь среди ВСУ

Как отмечает газета, в боях принимали участие мобилизованные "бедняки из деревень Харьковской области, многие из них были безработными", никто из них не имел боевого опыта

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Украинские власти якобы отправляли в Артемовск (украинское название - Бахмут) необученных мобилизованных из-за больших потерь среди профессиональных войск. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, "стремясь сохранить обученные и снаряженные западными странами бригады для будущего контрнаступления и на фоне потерь среди профессиональных военных", Киев направлял в Артемовск мобилизованных солдат, имеющих неоднородную подготовку и снаряжение. "Если можно избежать необходимости направлять ваши решающие боевые силы на что-то вроде Артемовска, что может в долгосрочной перспективе оказать негативное влияние на общее контрнаступление, тогда вы делаете это. Разумеется, вы все равно платите высокую цену", - приводит издание слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса.

Как отмечает газета, в боях принимали участие мобилизованные "бедняки из деревень Харьковской области, многие из них были безработными", никто из них не имел боевого опыта.

Министерство обороны РФ 21 мая сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение Артемовска. Президент России Владимир Путин поздравил вагнеровцев и военнослужащих ВС РФ с освобождением города. Как сообщили в пресс-службе Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, мощным форпостом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бои за город начались 1 августа 2022 года. Битва стала одним из самых масштабных сражений за время освобождения Донбасса с 2014 года. До начала боев в городе проживали около 72 тыс. человек.