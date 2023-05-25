Вашингтон обязал Киев не применять поставленное США оружие для вылазок в Россию

Как сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, американские военные пока выясняют, применялись ли предоставленные вооружения при вылазках диверсантов в Белгородской области

ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Вашингтон при поставках вооружений Киеву установил правило, согласно которому данная техника не должна применяться для атак на признанной США территории России. С таким утверждением выступил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции по итогам очередного заседания созданной Западом многонациональной группы по координации поставок оружия Украине. Совещание этого органа прошло в виртуальном формате.

"Правила, которые мы установили с украинцами, состоят в том, чтобы не использовать предоставленную Соединенными Штатами технику для нападений на территорию Россию", - сказал Милли. По его версии, военные США пока выясняют, применялись ли предоставленные США вооружения при вылазках диверсантов в Белгородской области. "Прямо сейчас у меня нет ответа", - сказал генерал.