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Военная операция на Украине

Генерал ВСУ посоветовал готовиться к дальнейшему продвижению сил РФ после Артемовска

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос отметил, что у России достаточно сил и средств для дальнейших наступательных действий

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос посоветовал украинцам после потери Артемовска (украинское название - Бахмут) готовиться к дальнейшему продвижению российских сил.

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В интервью украинскому телеканалу "Прямой" журналистка задала ему вопрос о возможности продвижения сил РФ после Артемовска, она в том числе упоминала города Краматорск и Славянск. Кривонос ответил, что у россиян достаточно сил и средств для наступательных действий.

По его словам, нужно быть "максимально готовыми к разным неприятностям". "Мы всегда говорим о наступлении наших войск и ожидаем его, но при этом должны сделать большое количество работы, чтобы быть готовыми к наступлению врага", - добавил он. 

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