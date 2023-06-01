1 июня, 12:52
Выборы президента Турции

Решение ЦИК Турции о победе на президентских выборах Эрдогана вступило в силу

Оно опубликовано во внеочередном выпуске правительственного вестника Resmî Gazete

АНКАРА, 1 июня. /ТАСС/. Решение Центризбиркома Турции о признании победы во втором туре президентских выборов действующего главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана вступило в силу в четверг с момента публикации во внеочередном выпуске правительственного вестника Resmî Gazete.

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Центризбирком Турции ранее в четверг обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента, который состоялся 28 мая. В соответствии с результатами выборов, Эрдоган признан переизбранным главой государства с 52,18% голосов избирателей, его соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов.

Явка на выборах составила 84,15%, проголосовали 54,02 млн избирателей. 

Теги:
ТурцияВыборы президента Турции
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