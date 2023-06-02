Нехаммер заявил, что турецкая диаспора должна уважать австрийские законы

Канцлер Австрии добавил, что граждане Турции "не должны забывать об уважении, устраивая празднества на улице"

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что турецкая диаспора должна проявлять "уважение к принимающей стране". Причиной для этих слов стали празднования, устроенные гражданами Турции на одной из площадей Вены после победы Эрдоган на президентских выборах.

В частности, канцлер отметил, что власти намерены преследовать участников празднования, продемонстрировавших на улице приветствие движения радикальных турецких националистов "Серые волки". Этот жест запрещен в Австрии, нарушителям грозит штраф до €4 тыс. или лишение свободы до месяца. "Это вопрос порядочности и взаимного уважения, я также требовал этого от турок, живущих в Австрии. И Эрдоган имеет здесь определенное влияние", - приводит в пятницу слова канцлера Австрийское агентство печати.

Нехаммер сказал турецкому лидеру, что граждане Турции "не должны забывать об уважении, устраивая празднества на улице". В ходе разговора Эрдоган пригласил канцлера посетить Турцию. В следующем году страны отмечают столетие дипломатических отношений.

Центризбирком Турции в четверг обнародовал окончательные итоги второго тура выборов президента, который состоялся 28 мая. В соответствии с результатами выборов, Эрдоган признан переизбранным главой государства с 52,18% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,82% голосов.

Явка на выборах составила 84,15%, проголосовали 54,02 млн избирателей. В Австрии 74% граждан Турции, имеющих право голоса, поддержали кандидатуру Эрдогана.