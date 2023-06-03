3 июня, 12:08,
обновлено 3 июня, 12:34

Эрдоган вступил в должность президента Турции

AP Photo/ Ali Unal
Президент Турции Тайип Эрдоган
© AP Photo/ Ali Unal

Он будет занимать этот пост в течение пяти лет

АНКАРА, 3 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в субботу присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент), передает корреспондент ТАСС.

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Таким образом он вступил в должность президента Турецкой Республики на пятилетний срок.

Исполняющий обязанности председателя парламента лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели также вручил Эрдогану исполнительное удостоверение президента. После этого был исполнен гимн Турции.

Эрдоган отправится в мавзолей основателя и первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка, чтобы оставить запись в памятной книге. После этого он поедет в президентский комплекс на церемонию инаугурации, где его ожидают десятки турецких и иностранных журналистов.

После инаугурации пройдет торжественный ужин. В нем примут участие высокопоставленные лица из 78 стран, как сообщили корреспонденту ТАСС в канцелярии турецкого лидера. Поздно вечером в Анкаре президент объявит новый состав кабинета министров.

Эрдоган по итогам второго тура выборов 28 мая получил 52,18% голосов избирателей. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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