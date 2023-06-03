Армия Египта подтвердила гибель пограничника в инциденте у границы с Израилем

По словам представителя египетской армии, погибший преследовал преступников, занимающихся контрабандой наркотиков

КАИР, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудник сил безопасности Египта погиб в субботу результате перестрелки на границе с Израилем. Как сообщил представитель египетской армии, погибший преследовал преступников, занимающихся контрабандой наркотиков.

"Один из сотрудников сил безопасности, отвечающий за охрану международной границы, в субботу утром преследовал преступные элементы, занимающиеся контрабандой наркотиков <...>. Во время преследования сотрудники сил безопасности [Египта] нарушили границу [с Израилем] и вступили в перестрелку, в результате которой погибли трое сотрудников израильской службы безопасности, двое получили ранения, погиб египетский пограничник", - говорится в опубликованном на странице представителя в Twitter заявлении.