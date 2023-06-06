Председатель Совбеза: США запросили созыв СБ ООН по Каховской ГЭС вместе с Украиной

Представитель миссии Объединенных Арабских Эмиратов, председательствующих в СБ в июне, Шахад Матар подтвердила, что в результате запросов назначено одно заседание, которое состоится во вторник в 16:00 по местному времени (23:00 мск)

ООН, 6 июня. /ТАСС/. США поддержали запрос Украины о проведении заседания Совета Безопасности ООН в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель миссии Объединенных Арабских Эмиратов, председательствующих в СБ в июне, Шахад Матар.

"Председатель получил запросы от Украины при поддержке США и России с тем, чтобы обсудить ситуацию на Каховской ГЭС", - сказала она.

Матар подтвердила, что в результате этих двух запросов назначено одно заседание, которое состоится во вторник в 16:00 по местному времени (23:00 мск).