Напавшему на детей во Франции за четыре дня до атаки отказали в статусе беженца в стране

Глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что сириец в 2013 году получил в Швеции политическое убежище и вид на жительство

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Напавший на детей в Анси на юго-востоке Франции за четыре дня до атаки получил отказ в предоставлении статуса беженца в республике. Об этом в четверг в эфире телеканала TF1 заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Это сириец, который в 2013 году получил политическое убежище и вид на жительство в Швеции. В прошлое воскресенье ему сообщили, что он не может получить убежище во Франции, так как уже получил его в Швеции", - отметил глава МВД.

Он также добавил, что злоумышленник по неизвестной причине подавал заявление на получение статуса беженца в Швейцарии и Италии, хотя более 10 лет имел шведские документы.

Дарманен подтвердил, что сириец находился на территории Франции легально.

Говоря о возможной связи отказа в выдаче документов с нападением на детей, глава МВД отметил, что "это тревожное совпадение".

Как сообщила в четверг префектура департамента Верхняя Савойя, шесть человек, в том числе четверо малолетних детей, пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в парке "Сады Европы" близ озера Анси. Нападение на детской площадке совершил сирийский беженец 1991 года рождения, причисляющий себя к христианам. Мужчина не числится в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений и не состоит на учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями.