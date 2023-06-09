Марин Ле Пен считает, что Франция должна ужесточить нормы предоставления убежища

Лидер фракции партии "Национальное объединение" отметила размытость этих норм в настоящее время

ПАРИЖ, 9 июня. /ТАСС/. Франция должна значительно ужесточить свои нормы, касающиеся предоставления убежища иностранным гражданам. Такое мнение высказала лидер фракции партии "Национальное объединение" в парламенте страны Марин Ле Пен.

"Нужно значительно сузить критерии для предоставления убежища, которые в настоящий момент чрезвычайно размыты", - сказала она в пятницу в эфире радиостанции Europe 1.

По ее словам, таким образом власти должны отреагировать на произошедшее в четверг нападение на детский сад в Анси.

Как сообщила ранее префектура департамента Верхняя Савойя, шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате нападения мужчины с ножом в парке близ озера Анси. Среди пострадавших есть дети из Великобритании и Нидерландов.

Нападение совершил сирийский беженец 1991 года рождения, причисляющий себя к христианам. Мужчина не числится в базах данных опасных преступников или приверженцев радикальных течений и не состоит на учете в связи с какими-либо психическими заболеваниями. При этом после нападения ему была назначена психиатрическая экспертиза.