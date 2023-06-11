Экс-работник Госдепа заявила, что расширение только ослабит НАТО

Полковник армии в отставке Энн Райт назвала альянс "очень опасной организацией", одна из главных задач которой - "поддерживать определенные конфликты"

РИМ, 11 июня. /ТАСС/. Возможное расширение НАТО привело бы только к ослаблению альянса, а не его усилению. Такое мнение выразила полковник армии (сухопутных сил) США в отставке, бывший сотрудник Госдепартамента Энн Райт.

"Я считаю, что это [вероятное расширение] не укрепит НАТО, а скорее ослабит его. Сейчас уже ясно, что это не оборонительный, а наступательный альянс, - сказала она в опубликованном в воскресенье интервью итальянской газете Il Fatto Quotidiano. - И на самом деле одна из его главных задач - поддерживать определенные конфликты". "НАТО - очень опасная организация, и во главе ее стоит такая страна, как США, что делает ее еще более опасной, - считает Райт. - Всем странам НАТО я хочу сказать: <...> подумайте лучше о себе, стоит ли ввязываться в неприятности, чтобы поддерживать глупые войны НАТО? Возможно, вам стоит выбрать другой подход".

Затронув тему попыток урегулирования конфликта на Украине, Райт выразила мнение, что президент этой страны Владимир Зеленский "должен больше прислушиваться к Папе Римскому Франциску". "Необходимо начать диалог как можно скорее", - сказала полковник американской армии в отставке.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока на Украине продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако не предоставила План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс.