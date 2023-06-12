Глава движения "Европа сейчас!" в Черногории объявил о победе на парламентских выборах

Милойко Спаич отметил, что это историческая победа не только для Черногории, но и для всей Европы

БЕЛГРАД, 12 июня. /ТАСС/. Победа движения "Европа сейчас!" на досрочных парламентских выборах в Черногории является историческим событием для всей Европы. Об этом в ходе пресс-конференции в воскресенье заявил глава движения и экс-министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич.

"Это большая победа движения "Европа Сейчас!", - подчеркнул Спаич. - Из статуса внепарламентской партии менее чем за год мы стали самой крупной партией в Черногории, несмотря на все давление".

"Мы довольны результатом. <...> Мы добились хорошего результата и рассчитываем на скорейшее формирование правительства, - отметил глава движения "Европа сейчас!". - Сегодня вечером давайте отметим действительно большую победу, историческую не только в Черногории, но и в Европе. Я думаю, что такого не было никогда, чтобы внепарламентская партия, которая существует с августа прошлого года, то есть 10 месяцев, победила на выборах".

По информации Центра мониторинга, по результатам обработки 97,5% голосов движение "Европа сейчас!", основанное в июне 2022-го Яковом Милатовичем (с мая 2023 года он является президентом Черногории) и Спаичем, лидирует с показателем 25,7%, на втором месте - коалиция "Вместе! За будущее, которое принадлежит вам" во главе с левоцентристской Демократической партией социалистов Черногории и ее лидером Даниелем Живковичем (23,7%), на третьем - коалиция "За будущее Черногории", состоящая из партии "Новая сербская демократия", Демократической народной партии и Рабочей партии (14,7%).

Ранее проевропейский Центр демократического перехода сообщал, что явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4% к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени (21:00 мск).