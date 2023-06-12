В ICAN заявили, что США разместили в пяти странах Евразии около 150 ядерных боезарядов

Координатор по политике и исследованиям Международной кампании по запрещению ядерного оружия Алисия Сандерс-Закре сообщила, что речь идет о Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты разместили в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции около 150 ядерных боезарядов, хотя эта информация официально не подтверждена. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Женеве координатор по политике и исследованиям Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре. Она сослалась на оценки неназванных "экспертов гражданского общества".

"Хотя нет официального подтверждения или опровержения, мы знаем, что имеется ядерное оружие, размещенное в пяти странах в Европе и Азии - в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции", - сказала Сандерс-Закре. "Согласно оценкам экспертов гражданского общества, имеется около 150 боеголовок, которые размещены в этих государствах на авиабазах США", - констатировала она. Представитель ICAN не сообщила имен экспертов, на оценки которых она ссылается, и не уточнила, когда в пяти названных ею государствах были размещены ядерные боеголовки США.

В свою очередь программный координатор ICAN Сьюзи Снайдер напомнила на брифинге, что после выборов 2009 года в Германии в коалиционном соглашении говорилось об "усилиях по выводу американского оружия с германской территории". "Тем самым облако секретности начало разрушаться", - констатировала она. Возглавлявший в те времена МИД Германии Гидо Вестервелле подвергся резкой критике со стороны своих коллег и союзников "за то, что громко сообщил о том, о чем не полагалось говорить". Аналогичным образом, по словам Снайдер, в 2011 году бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс был обвинен правительством его страны в "измене", поскольку "нарушил тайну", касающуюся американского оружия в стране. В этой связи программный координатор ICAN, рассмеявшись, заявила на брифинге: "Но ведь это не секрет. Мы все знаем, что оружие там есть. Это очевидно". Снайдер назвала в этой связи "серьезной проблемой" вопрос обеспечения транспарентности в сфере ядерных арсеналов.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия - это коалиция неправительственных организаций, учрежденная в 2007 году в Мельбурне (Австралия). Она ставит целью полное ядерное разоружение. В 2017 году ей была присуждена Нобелевская премия мира.