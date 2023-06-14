Законопроект о запрете смены пола и контрактная служба для судимых. Главное за 14 июня

Законопроект о запрете операций по смене пола

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола. Исключение составят случаи лечения врожденных аномалий у детей. Органам ЗАГС также запретят вносить изменения в документы на основе медицинских справок о смене пола.

Разрешение на заключение контрактов с ВС РФ для ограниченно годных к службе и судимых граждан

Гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, позволят заключать контракты о прохождении военной службы в ВС РФ. Соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Документ также вводит новые сроки предельного возраста пребывания на военной службе для мужчин, заключивших контракты с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в условиях военного времени.

Заявка Египта на вступление в БРИКС

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По его словам, страна ведет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в торговых операциях с Россией.

Интеграция беспилотников в единое воздушное пространство России

Президент России Владимир Путин поручил интегрировать беспилотные суда в единое воздушное пространство страны, в том числе с помощью цифровизации отрасли. Минтрансу поставили задачу представить свои предложения на этот счет до 15 июля.

Создание в ФРГ стратегии нацбезопасности

В ФРГ представили первую в истории Германии стратегию национальной безопасности. В ней прописаны основные принципы и меры противодействия потенциальным внешним угрозам для страны и НАТО на ближайшие годы, в том числе в киберпространстве и космосе, противодействия внешнему влиянию и шпионажу, защиты технологий и объектов критической инфраструктуры, управления во время кризисных ситуаций, пандемий, достижения суверенитета в энергетической и продовольственной сферах.