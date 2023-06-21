В Баку сообщили об обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии в Нахичевани

В Министерстве обороны Азербайджана отметили, что огонь велся также в окрестностях города Шуша

БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Армении вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии в Нахичевани. Об этом заявило во вторник Министерство обороны Азербайджана.

"20 июня в 16:30 (14:30 мск) подразделения вооруженных сил Армении из различного стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Кроме того, обстрелу подвергались позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша. "По обоим направлениям азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры", - отмечается в сообщении.