20 июня, 21:38
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Баку сообщили об обстреле ВС Армении позиций азербайджанской армии в Нахичевани

В Министерстве обороны Азербайджана отметили, что огонь велся также в окрестностях города Шуша

БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Армении вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии в Нахичевани. Об этом заявило во вторник Министерство обороны Азербайджана.

"20 июня в 16:30 (14:30 мск) подразделения вооруженных сил Армении из различного стрелкового оружия обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Кроме того, обстрелу подвергались позиции азербайджанской армии в окрестностях города Шуша. "По обоим направлениям азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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