В КНДР назвали поездку Блинкена в Китай визитом "провокатора, признавшего неудачу"

Международный обозреватель Чон Ён Хак, мнение которого опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи, отметил, что причин для ухудшения отношений Соединенных Штатов и КНР не будет, если Вашингтон перестанет посягать на жизненные интересы Пекина

СЕУЛ, 21 июня. /ТАСС/. Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай представляет собой визит "провокатора, признавшего неудачу политики давления". Об этом заявил международный обозреватель Чон Ён Хак, мнение которого в среду опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена с инаугурации вела политику по сдерживанию Китая, противостоянию с этой страной и ее изоляции. Вашингтон "нагнетал напряженность" в регионе, укрепляя "антикитайские объединения, такие как QUAD", и пытаясь создать новый блок с участием Японии и Южной Кореи. США слишком часто говорили о "китайской угрозе" и подрывали интересы Пекина, добавил аналитик.

"США сначала устроили провокации, а теперь говорят о том, что "следует ответственно контролировать разногласия", что является апогеем двуличности и лицемерия, присущих Вашингтону. Одним словом, нынешний визит госсекретаря США нельзя оценить никак иначе, как позорный попрошайнический визит провокатора, признавшего неудачу политики нажима на Китай", - указал Чон Ён Хак.

Он отметил, что в Вашингтоне поняли, что попытки давления на Китай могут "бумерангом ударить" по американской экономике и могут привести к масштабному конфликту. Поэтому в Пекин был отправлен госсекретарь, чтобы попросить о мерах по улучшению отношений.

Обозреватель добавил, что причин для ухудшения отношений США и КНР не будет, если Вашингтон перестанет посягать на жизненные интересы Пекина. "Вполне естественно, что Китай потребовал от США прекратить распространять "теории о китайской угрозе", отменить неправомерные односторонние санкции и отказаться от подавления научно-технического развития Китая, а также не вмешиваться во внутренние дела", - написал эксперт.

Если США продолжат стремиться к гегемонии и конфронтации, они не смогут избежать "участи побежденного", заключил Чон Ён Хак.