Правительство Молдавии одобрило решение об отмене празднования 9 мая Дня Победы

В стране учредят 8 мая День памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Молдавии одобрило законопроект депутатов правящей Партии действия и солидарности об отмене празднования 9 мая Дня Победы и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны.

"Проект получил положительную оценку правительства", - заявил премьер Дорин Речан на заседании кабмина, которое транслировалось по телевидению. По его словам, решение вступит в силу после того, как будет одобрено депутатами парламента.

Ранее правящая партия внесла в парламент Молдавии проект закона о переименовании Дня Победы. Однако 15 июня депутаты на фоне протестов перенесли заседание, на котором должна была рассматриваться эта инициатива. Сотни людей принесли к зданию парламента плакаты с лозунгами: "Стоп фашизму", "Не крадите у нас праздник Победы", а также с требованиями отставки президента Майи Санду и правительства, сформированного правящей партией. В своих выступлениях перед собравшимися депутаты от оппозиционных партий обратили внимание, что в ходе избирательной кампании Санду обещала не препятствовать празднованию Дня Победы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что инициатива молдавских властей об отмене празднования Дня Победы разработана по западным лекалам, а Санду рискует повести страну по украинскому сценарию, отдав ее под внешнее управление.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Ежегодно в День Победы на акцию "Бессмертный полк" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей, возглавляют шествие бывшие президенты страны Владимир Воронин и Игорь Додон.