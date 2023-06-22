Штайнмайер заявил, что ЕС надеется найти механизм против обхода антироссийских санкций

При этом президент Германии признал, что сделать это будет непросто

БИШКЕК, 22 июня. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) рассчитывает, что в будущем будут разработаны механизмы против обхода санкций, введенных западными странами в отношении России. Об этом заявил в Бишкеке президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после переговоров с главой киргизского государства Садыром Жапаровым.

"У нас есть ожидания, что в тесном сотрудничестве с компетентным ведомствами ЕС будут найдены возможности для того, чтобы избежать обхода санкций, и мы надеемся, что в будущем этого удастся добиться", - сказал Штайнмайер.

Он признал, что сделать это будет непросто с учетом условий деятельности Евразийского экономического союза. "Мы знаем, что для стран в Евразийском экономическом союзе сложно отслеживать транспортировку и перевозку товаров и грузов", - сказал президент Германии.

По его словам, тема обхода антироссийских санкций обсуждалась в ходе его визита в Казахстан. "Что касается обхода санкций, мы бы тоже хотели, чтобы этого не происходило. Мы в Казахстане поднимали эту тему, и такие же ожидания у нас, конечно же, в отношении Кыргызстана", - добавил президент.

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киргизию 21 июня, до этого он нанес визит в Казахстан.