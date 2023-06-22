Украина полностью выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС

Окончательные оценки Еврокомиссия выставит в отчете по расширению ЕС в октябре

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. Украина в полной мере выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС - по судебной реформе и свободе СМИ. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий по итогам неформального заседания Совета ЕС по общим вопросам.

"Для Украины Еврокомиссия определила семь приоритетов для начала переговоров о вступлении в ЕС. На данный момент Украина выполнила два условия - по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ", - заявил Варгелий. По остальным пяти условиям, "есть определенный прогресс", что соответствует тройке по пятибалльной системе. Окончательные оценки Еврокомиссия выставит в своем отчете по расширению ЕС в октябре.