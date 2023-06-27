Перенимать опыт ЧВК, но держа ухо востро. Что сказал Лукашенко главе Минобороны Белоруссии

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Власти Белоруссии не боятся командиров ЧВК "Вагнер": их опыт будут перенимать, держа при этом "ухо востро". Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны страны Виктором Хрениным.

По словам Лукашенко, в Минске с напряжением встретили новость о попытке мятежа в РФ. Однако на вызов отреагировали слаженно и четко - и были готовы отправить на подмогу Москве целую бригаду ВС Белоруссии.

ТАСС выделил главные моменты беседы Лукашенко и Хренина.

Бесценный опыт

По словам Лукашенко, "это бесценно", если командиры ЧВК "Вагнер" приедут в Белоруссию и помогут ВС республики. "Расскажут нам, что сейчас важно" - "и тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться".

"Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Участие в урегулировании

Лукашенко рассказал о разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 24 июня. Белорусский лидер сказал, что предложил "не торопиться" с жестким вариантом "мочить" мятежников и предложил поговорить с командирами ЧВК "Вагнер".

В итоге "установили к середине дня целых три канала", по которым с командованием ЧВК можно было разговаривать.

По словам Лукашенко, Путин в том разговоре отметил, что на фронте дела "лучше, чем когда-либо было".

Реакция на переполох

"Переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние". "Целая бригада готова была к переброске в Российскую Федерацию при необходимости"

При этом реакция общества была спокойной: даже "ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась - с пониманием это восприняли, даже с каким-то энтузиазмом". " Это действительно тыл, это действительно единство и монолит".

Подарок Лукашенко

Хренин перед докладом подарил президенту фигурку атомной бомбы - первой, "которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе". Лукашенко удивился, но отметил, что "современная по-другому смотрится".

Глава Минобороны страны указал на символизм подарка - поскольку ядерное оружие размещено на территории Белоруссии. На это Лукашенко заметил: "Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся".