Схема передачи Киеву активов РФ и "украинская идентичность" лавры. Ситуация вокруг Украины

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Здание МИД Эстонии
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Министр культуры Украины Александр Ткаченко признал во вторник, что киевские власти начали возвращать Киево-Печерской лавре "украинскую идентичность", не дожидаясь решения суда или принятия соответствующего закона.

МИД Эстонии разработал схему, которая позволит передать Украине замороженные в Европе российские активы. По плану ведомства, Киев сможет получить деньги сейчас, а России потери компенсируют в будущем - если Москва возместит причиненный Украине ущерб.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки атаковать на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Только на донецком направлении подразделения Южной группировки войск РФ за сутки успешно отразили семь атак ВСУ.

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Кроме того, в ДНР российские военные поразили командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады и уничтожили узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ. Всего, по словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток было нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах.

На всех направлениях противник потерял до 600 бойцов, сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Уточненные сведения

ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков и 780 бронемашин, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны. Российский лидер особое внимание уделил ореховскому направлению. Путин отметил, что противник считает его главным, и только там за последние семь суток ВСУ потеряли 280 единиц техники, из них 41 танк и 102 бронемашины.

По оценке Путина, это в значительной степени является результатом работы российских летчиков и их боевых товарищей. По его словам, присутствующие на встрече летчики "очень много сделали", чтобы эта боевая работа шла "на должном уровне". Он поблагодарил военнослужащих за успехи и пообещал, что заслуги "всех тех, кто принимал участие и в этой части боевой работы, будут оценены государством".

ООН фиксирует нарушения

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине задокументировала 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц украинскими силовиками с февраля 2022 года по май 2023-го. Более половины задержанных подверглись пыткам или жестокому обращению, заявила глава миссии Матильда Богнер. В основном к этим случаям причастна Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила она, добавив, что никто из причастных к беззаконию не понес наказания.

Офис спецпредставителя генсека ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов в докладе за 2022 год внес в список "сторон, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей в ситуациях вооруженных конфликтов" "российские вооруженные силы и связанные с ними группы", однако не стал вносить туда ВСУ. При этом в документе указывается, что украинские вооруженные силы причастны к гибели и увечьям детей, незаконному удержанию, использованию их в качестве живого щита, атакам на школы и больницы и их использованию в качестве военных объектов.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, спецпредставитель генсека ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Виктория Гамба, сообщила, что ООН сделала серьезное предупреждение Украине из-за жертв среди детей в ходе вооруженного конфликта.

Без решения суда

Министр культуры Украины признал, что власти страны начали возвращать Киево-Печерской лавре "украинскую идентичность", не дожидаясь решения суда или принятия закона, которые позволили бы такие действия. Он сообщил, что продолжается перевод в управление государства объектов Нижней лавры, территория которой находится в ведении канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Ткаченко заявил также, что в монастыре "возобновляется нормальная жизнь", под которой он понимает организацию экскурсий и культурных мероприятий на украинском языке. Ранее в УПЦ выражали опасения, что власти превратят обитель в "тотальный музей".

Оружие для Киева

Администрация США объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $500 млн, об этом говорится в письменном заявлении Пентагона. В новый пакет войдут, в частности, снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker.

Германский оборонный концерн Rheinmetall передаст Украине в следующем году 14 танков Leopard 2. Соответствующее соглашение достигнуто между представителями правительств ФРГ, Нидерландов и Дании, говорится в заявлении компании. Первый танк должен поступить ВСУ в 2024 году.

Предложение Таллина

Эстония завершила работу над юридической схемой использования замороженных активов РФ для помощи Украине, говорится в заявлении премьер-министра республики Каи Каллас. Отметив, что "некоторые детали еще нужно уточнить", она указала, что заблокированные активы РФ пойдут на восстановление Украины и будут реализованы в авансовом порядке. Согласно плану, разработанному МИД Эстонии, Россия сможет получить компенсацию за конфискованное имущество в будущем при условии возмещения ущерба, причиненного Украине.

Орбан не верит в победу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина больше не является суверенным государством, достижение мира зависит от США, а не от нее. "Реальность такова, что сотрудничество между Украиной и Западом провалилось. <...> Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, - это неправильное понимание ситуации. Это невозможно", - заявил он.

Орбан также выступил против поправок в бюджет Евросоюза, разработанных Еврокомиссией в целях предоставления дополнительной помощи Украине. Он обратил внимание на отсутствие информации об использовании средств ЕС, направленных Киеву. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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