Премьер Испании заявил о скорой отправке Украине еще четырех танков Leopard

Педро Санчес отправился с визитом в Киев в первый день испанского председательства в Совете ЕС

МАДРИД, 1 июля. /ТАСС/. Глава правительства Испании Педро Санчес объявил о скорой отправке Киеву еще четырех танков Leopard. Соответствующее заявление он сделал в субботу на пресс-конференции в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Премьер отправился в Киев в первый день испанского председательства в Совете ЕС, которое продлится до конца 2023 года. "Очень скоро отправим новую тяжелую военную технику, это будут еще четыре танка Leopard и бронетранспортеры", - добавил Санчес, чьи слова приводит агентство EFE на своей странице в Twitter.

Ранее Испания уже отправила Украине шесть боевых машин Leopard 2A4.