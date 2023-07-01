Основатель Georgian Airways ждет зеркального ответа властей Грузии на санкции Украины

Тамаз Гаиашвили назвал "несправедливым и безосновательным" решение президента Украины Владимира Зеленского о введении рестрикций

ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. Основатель грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что ожидает от властей республики зеркальной реакции на санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против него и его предприятия.

"Надеюсь, что на это несправедливое и безосновательное решение президента Украины последует мгновенный и зеркальный ответ правительства Грузии", - говорится в распространенном заявлении Гаиашвили.

По его словам, решение Киева носит политический характер, так как в Россию выполняют рейсы множество авиакомпаний из различных стран, однако против них санкции не введены. Кроме того, пояснил он, авиакомпания лишь следует решениям правительства Грузии.

Зеленский ранее утвердил санкции в отношении Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Также под ограничения Киева на 10 лет попал и Гаиашвили.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению полетов с 19 мая, а 20 мая первый рейс выполнила Georgian Airways.