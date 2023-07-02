Иран приостановил отправку своего посла в Швецию после акции с сожжением Корана

По словам главы МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, такое решение было принято, несмотря на завершение административных процедур

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Иран решил приостановить отправку своего нового посла в Стокгольм после акции с сожжением Корана, несмотря на завершение административных процедур. С таким заявлением выступил в воскресенье глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Вчера мы провели подробную беседу с господином Ходжатуллой Фагани, новым послом нашей страны в Швеции, который предоставил отчет о текущем состоянии дипмиссии, - написал министр иностранных дел Ирана в Twitter. - Несмотря на завершение всех административных процедур, в настоящее время процесс отправки посла Ирана в Швецию приостановлен".

Абдоллахиян подчеркнул, что это решение было им принято после акции с сожжением Корана в Стокгольме, которая была реализована с разрешения сил правопорядка.

Инцидент с сожжением копии священной для мусульман книги произошел в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.