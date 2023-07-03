В Грузии считают санкции Украины против Georgian Airways недружественным шагом

По словам вице-премьера Грузии Левана Давиташвили, решение Киева является неприемлемым и не соответствует стандарту отношений между двумя странами

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Санкции Украины против грузинской авиакомпании Georgian Airways являются очередным недружественным шагом со стороны Киева. Об этом заявил вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили.

"Можно однозначно сказать, что это было политически мотивированное решение, потому что мы видим, что очень много авиакомпаний из очень многих стран летают в Россию, и со стороны властей Украины не было подобной реакции и подобного решения. Поэтому с сожалением можно сказать, что мы увидели очередное недружественное решение властей Украины", - сказал Давиташвили.

Вице-премьер подчеркнул, что решение Киева является неприемлемым и не соответствует стандарту отношений между двумя странами. По его мнению, в решении властей Украины также "замешана рука" грузинской оппозиции. Как отметил Давиташвили, до Киева могла дойти искаженная информация, предоставленная приближенными к украинским властям грузинскими политиками, что могло повлиять на принятия решения о санкциях.

Он также выразил уверенность, что МИД Грузии отреагирует на введенные Украиной санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля утвердил санкции в отношении Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию. Также под ограничения Киева на 10 лет попал и основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Другим указом он отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Российская авиакомпания "Азимут" приступила к выполнению полетов с 19 мая, а 20 мая первый рейс выполнила Georgian Airways.