3 июля, 15:58

Литва считает, что Украина должна получить не имеющее обратной силы приглашение в НАТО

Министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что позиция Литвы по всемерной поддержке Украины остается без изменений

ВИЛЬНЮС, 3 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Украина должна получить не имеющее обратной силы приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об этом он заявил в понедельник журналистам.

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"Наша позиция по всемерной поддержке Украины остается без изменений. Следует стремиться к тому, чтобы Киеву было вручено ясное и не имеющее обратной силы приглашение стать членом НАТО", - сказал он.

С этим заявлением глава МИД выступил после межведомственного координационного совещания у президента республики Гитанаса Науседы, посвященного подготовке к саммиту альянса в Вильнюсе 11-12 июля. По его словам, Литва хотела бы, чтобы Украине на встрече в верхах была выражена однозначная поддержка по членству в НАТО. Ранее Ландсбергис отметил, что саммит альянса в Вильнюсе может стать историческим как в позитивном смысле благодаря достижениям и рубежным решениям, так и в негативном отношении, что касается упущенных возможностей для Украины. 

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