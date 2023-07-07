Во Франции уверены, что смогут обеспечить порядок на Олимпиаде

Как отметила госсекретарь при МИД страны по вопросам франкофонии, развития и международного партнерства Христула Захаропулу, "команда организаторов работает над тем, чтобы гарантировать безопасность для всех участников"

ПАРИЖ, 7 июля. /ТАСС/. Французские власти обладают достаточным опытом и ресурсами для обеспечения безопасности в ходе предстоящих Олимпийских игр. Об этом в эфире телеканала France 24 в пятницу заявила госсекретарь при МИД Франции по вопросам франкофонии, развития и международного партнерства Христула Захаропулу, комментируя ситуацию с беспорядками, охватившими страну с 27 июня.

"У меня нет поводов для беспокойства, - сказала Захаропулу. - Франция нередко проводила крупные мероприятия, и я могу вас заверить, что команда организаторов работает над тем, чтобы гарантировать безопасность для всех участников".

Она также подвергла критике обвинения французской полиции в расизме. "Не могу согласиться с заявлениями, что полиция является органом насилия, - добавила Захаропулу. - За полицейской формой скрываются обычные люди, которые посвящают свою жизнь защите от насилия".

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.