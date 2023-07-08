7 июля, 21:06
Военная операция на Украине

Слуцкий: передачу Украине кассетных боеприпасов следовало бы обсудить в Совбезе ООН

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что Соединенные Штаты не обращают внимания на призывы мирового сообщества

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Тему передачи Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами можно сделать предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН, хотя США не обращают внимания на призывы мирового сообщества. Такое мнение в пятницу в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Безусловно, вопрос можно обсуждать на уровне СБ ООН. Но Вашингтону плевать на все увещевания мирового сообщества", - сказал депутат. Слуцкий указал на то, что "США не подписали Конвенцию ООН о запрете кассетных боеприпасов и продолжают накачивать своих марионеток в Киеве смертельными для гражданского населения видами вооружений".

"Своим решение они доказали преступный и античеловечный, по сути, характер своих действий по поддержке Украины. И в Киеве, и в Вашингтоне сегодня у власти циничные военные преступники", - заключил глава комитета.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи, включающего в том числе кассетные боеприпасы и бронетехнику. Всего со складов Министерства обороны США Киеву передается оружие и военная техника на общую сумму $800 млн.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя. 

Теги:
УкраинаСШАСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВоенная операция на Украине
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