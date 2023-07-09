В МИД Украины грубо ответили депутату ФРГ на критику поставок кассетных боеприпасов

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства Андрей Мельник заявил, что Ральф Штегнер "понятия не имеет, о чем говорит"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник грубо ответил депутату Бундестага Ральфу Штегнеру, который выступил против поставок США кассетных боеприпасов Киеву.

"Идите к черту со своими советами, господин Ральф Штегнер и другие. Вы понятия не имеете, о чем говорите", - написал он в Twitter.

Штегнер раскритиковал решение США о поставках Киеву кассетных боеприпасов, указав, что их использование может повлечь гибель мирных жителей.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение США поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы является проявлением агрессивного курса, нацеленного на затягивание конфликта на Украине. Дипломат указала на то, что Вашингтон, поставляя кассетные боеприпасы на Украину, "фактически будет соучастником в минировании территории и в полной мере разделит ответственность за погибших от подрывов, в том числе русских и украинских детей".