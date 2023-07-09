Член Европарламента осудил поставки кассетных боеприпасов на Украину

Мик Уоллес также призвал ООН вмешаться в ситуацию

ТАСС, 9 июля. Депутат Европейского парламента Мик Уоллес раскритиковал решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину.

"Отправка еще большего количества кассетных бомб для войны на Украине принесет украинцам больше страданий, чем кому-либо еще", - заявил он на своей странице в Twitter. "Ужасно, что Россия, Украина и США отказались подписать в 2008 году Конвенцию ООН о запрете использования кассетных бомб", - добавил евродепутат.

Уоллес также призвал ООН вмешаться в ситуацию.

7 июля помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.