На выборах президента Узбекистана проголосовали за рубежом более 3 тыс. человек

Избирательные участки находятся в 39 странах

ТАШКЕНТ, 9 июля. /ТАСС/. Более 3 тыс. граждан Узбекистана уже проголосовали на 56 зарубежных избирательных участках, образованных в 39 странах. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахром Алоев.

"К настоящему моменту на зарубежных избирательных участках уже проголосовали более 3 тыс. граждан, процесс продолжается", - сказал он.

По словам замминистра, возможностью досрочного голосования, которая была предоставлена гражданам с 28 июня по 5 июля, за рубежом воспользовались более 180 тыс. человек.

Голосование началось в 08:00 (06:00 мск). По данным ЦИК, на выборы аккредитовано около 800 наблюдателей, представляющих несколько десятков государств и международных организаций, а также около 1,5 тыс. местных и иностранных журналистов.

Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули кандидатами в президенты своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - действующего главу республики Шавката Мирзиёева. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") также решила поддержать кандидатуру Мирзиёева.