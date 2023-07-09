Le Monde связала решение США о кассетных боеприпасах с признанием слабости Запада

Газета пишет, что население Украины "будет в течение длительного времени ощущать последствия применения" такого вида вооружений

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, запрещенных соответствующей Конвенцией, стало признанием слабости со стороны западных союзников Киева. Об этом пишет газета Le Monde.

"Даже если хладнокровно полагать, что Украина не может сражаться против России только с помощью использования равноценного оружия, опасности, связанные с этим, очевидны", - отмечает издание. "Поскольку война ведется на Украине, гражданское население страны будет в течение длительного времени ощущать последствия применения боеприпасов там, где они будут использоваться", - подчеркивает Le Monde.

"Как признал Белый дом, интенсивность непрекращающихся боев с применением обычных вооружений истощила американские резервы, что проложило путь для этих спорных поставок, призванных уравновесить превосходство России в артиллерии. Это признание слабости касается всех западных союзников Украины", - отмечает газета.

7 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Он также отметил, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии свести к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в четверг отмечал, что США намерены подобрать для Украины кассетные боеприпасы, которые якобы будут представлять минимальную угрозу для мирных жителей.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы, заявил, что глава всемирной организации поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя.