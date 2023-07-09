Премьер Камбоджи призвал Байдена и Зеленского не применять кассетные боеприпасы

Как отметил Хун Сен, это будет представлять большую опасность для жизни украинских граждан в течение многих лет

ХАНОЙ, 9 июля. /ТАСС/. Премьер Камбоджи Хун Сен призвал президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского отказаться от планов применения кассетных боеприпасов, поскольку это будет представлять большую опасность для жизни украинских граждан в течение многих лет. Об этом глава камбоджийского правительства написал в воскресенье в своем Telegram-канале.

"В последнее время много новостей о том, что Соединенные Штаты поставят Украине кассетные боеприпасы для борьбы с российскими войсками. Если это правда, то это может представлять большую опасность для граждан Украины на протяжении десятилетий или даже сотен лет", - отметил Хун Сен. Камбоджа, напомнил он, пережила трагический опыт бомбардировок США с применением кассетных боеприпасов в начале 1970-х годов, и за более чем полвека королевство все еще не смогло полностью уничтожить их. "Я призываю президентов США и Украины воздержаться от применения кассетных боеприпасов, потому что настоящими их жертвами станут мирные украинцы", - добавил премьер.