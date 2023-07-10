WSJ: Украина будет на равных с другими странами в НАТО в новом Совете

По информации газеты, страна получит право созывать заседания Совета, сможет создавать рабочие комитеты и принимать решения, которые будут иметь обязывающий характер для других государств

НЬЮ-ЙОРК. 10 июля. /ТАСС/. Украина будет равным партнером других стран Североатлантического альянса в рамках Совета Украина-НАТО, о создании которого будет объявлено на саммите в Вильнюсе. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, Украина получит право созывать заседания Совета, сможет создавать рабочие комитеты и принимать решения, которые будут иметь обязывающий характер для других стран. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует провести первое заседание Совета в среду, в нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Совет Украина-НАТО гораздо важнее, чем люди думают, потому что он может проделать большую работу", - сказал газете бывший помощник генсека НАТО Камиль Гранд.

По словам постпреда США при НАТО Джулианн Смит, Зеленский по итогам саммита не будет разочарован. "Мы собираемся явиться в Вильнюс с пакетом мер. В него войдут не только заявления, но и практическая и политическая поддержка", - указала она.

Также Смит отметила, что странам альянса будет "трудно пойти дальше заявления, сделанного в Бухаресте", поскольку оно и так было "кристально ясным": в нем говорилось, что Украина в конечном итоге присоединится к альянсу.

О вступлении Украины в НАТО

Ранее генсек НАТО заявил, что Украина не получит приглашения в НАТО на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе, но ей будет направлен сильный сигнал, что "двери альянса остаются открыты". Он также сообщил, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна реализовываться вне зависимости от хода конфликта с Россией.