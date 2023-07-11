Эксперт: требуя принять Турцию в ЕС в обмен на допуск Швеции в НАТО, Эрдоган тянет время

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган пытается тянуть время, требуя для своей страны членства в ЕС в обмен на согласие допустить в НАТО Швецию. Такое мнение выразил в понедельник автор бразильского интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra (порт. "Искусство войны") Робинсон Фариназо Казал.

"Это [вступление Турции в ЕС] маловероятно, поскольку Турция не удовлетворяет целому ряду требований. И дело даже не в Турции, а в самом Эрдогане", - говорит он, указывая на то, что европейские политики не желают принимать турецкого лидера в "общеевропейскую семью", опасаясь, что с ним туда придут "те же проблемы, что есть в НАТО" . "Кажется, будто Эрдоган таким образом тянет время, хотя конечно все может измениться за предстоящие два дня саммита", - утверждает эксперт.

По его мнению, в своих действиях турецкий лидер, в отличие от ЕС и США, руководствуется не идеологическими соображениями, а "меркантильными" экономическими интересами своей страны. "Для него все средства хороши", - подчеркивает ветеран бразильских ВМС, напоминая, что аналогичным образом Анкара "работает по всем фронтам". Как полагает Фариназо, Эрдогана мало заботит перспектива участия Швеции в НАТО или наличие в скандинавском государстве курдской диаспоры. "Но он понимает, что Швеция важна для ЕС и НАТО, поэтому пытается набить цену [голосу Турции]", - резюмирует он, подчеркивая, что в Анкаре рассчитывают на уступки со стороны Вашингтона, Брюсселя и Стокгольма.

В понедельник Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Стокгольма на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз, вызвав критику в европейском политическом истеблишменте, расценившем его слова как шантаж. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что турецкий лидер "согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки".